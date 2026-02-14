La leghista Isabella Tovaglieri strappa un’immagine dell’ayatollah Khamenei e il video diventa virale | dall’Iran insulti e minacce di morte

L’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri ha strappato un’immagine dell’ayatollah Khamenei durante una seduta del Parlamento europeo, e il video ha fatto rapidamente il giro dei social media. La sua azione, avvenuta due giorni fa, ha scatenato una serie di insulti e minacce di morte provenienti dall’Iran. La politica di Busto Arsizio ha deciso di agire così per denunciare la repressione che da settimane colpisce il Paese, senza temere le conseguenze.

Busto Arsizio (Varese), 14 febbraio 2026 – "Le minacce di morte non mi fermeranno". L'eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri è risoluta più che mai, e rivendica il gesto compiuto, l'altroieri, nell'emiciclo del Parlamento europeo: aver strappato un'immagine dell'ayatollah Khamenei, 87 anni e guida suprema dell'Iran, per protesta contro la repressione in atto nel Paese dal 28 dicembre 2025. Un gesto inaspettato, ma rivendicato come "atto di solidarietà verso il popolo iraniano che lotta per la libertà". "Non ho paura – incalza la parlamentare bustocca – non mi fermo nonostante i pesanti insulti e le minacce di morte che ho ricevuto sui social e alla mail istituzionale del Parlamento europeo, dopo il mio intervento nell'aula di Strasburgo durante la sessione plenaria".