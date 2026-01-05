Si perde nel sentiero sul monte Grappa | salvato dai soccorritori

Un escursionista di 21 anni di Albignasego è rimasto bloccato sul Monte Grappa dopo aver smarrito il sentiero 180. La giornata di escursione si è trasformata in una situazione di emergenza, con i soccorritori intervenuti prontamente per il suo salvataggio. L’incidente ricorda l’importanza di pianificare adeguatamente le escursioni e di rispettare i percorsi segnalati sui sentieri montani.

Doveva essere una giornata di festa con gli amici, ma l'epilogo non è stato dei migliori. Scendendo ieri lungo il sentiero numero 180 sul Monte Grappa, un escursionista di 21 anni di Albignasego ha perso la traccia del sentiero, finendo bloccato sul ripido versante erboso che dà sopra le pareti.

