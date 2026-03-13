Monte Grappa | 196 progetti validati per lo sviluppo

Il Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera Monte Grappa ha approvato l’aggiornamento del Piano d’Azione, portando a 196 il totale dei progetti inseriti nella banca dati. Questi interventi riguardano diverse iniziative di sviluppo e tutela dell’area, con l’obiettivo di migliorare la gestione complessiva della riserva. La validazione rappresenta un passo importante per la realizzazione delle future attività previste.

Il Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera Monte Grappa ha ufficialmente validato l’aggiornamento del Piano d’Azione, portando a 196 il numero totale di progettualità inserite nella banca progetti. Questo risultato, raggiunto dopo la call annuale promossa dall’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa, conferma un percorso di crescita costante che coinvolge i 24 comuni delle province di Treviso, Vicenza e Belluno. La decisione non si limita a un mero adempimento burocratico richiesto dal Programma MAB dell’UNESCO, ma funge da bussola strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio. L’obiettivo è tradurre gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 in azioni concrete sul campo, collegando le tradizioni locali alle dinamiche attuali della gestione ambientale ed economica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

