Statale 417 Anas avvia i lavori per un nuovo autovelox | modifiche alla viabilità fino al 13 marzo
L'Anas ha iniziato i lavori per installare un autovelox sulla statale 417, per ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità. La nuova postazione sarà collocata al km 2,140, nel tratto che attraversa Caltagirone. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al 13 marzo, influenzando il traffico locale e le rotte di molte auto in transito.
Anas comunica che a partire da domani - mercoledì 18 febbraio - inizieranno le operazioni relative all'installazione di un rilevatore di velocità al km 2,140 della strada statale 417 “Di Caltagirone”, nelle competenze territoriali del Comune di Caltagirone. Il dispositivo contribuirà a garantire la sicurezza della circolazione veicolare. Pertanto, dal 18 febbraio al 13 marzo, fra i km 1,890 e 2,390 della statale 417 verrà istituito un senso unico alternato regolato tramite impianto semaforico o movieri, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le 6 e le 18. Il senso unico non sarà in vigore nei giorni festivi e prefestivi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Frosinone, modifiche alla viabilità per lavori dal 2 al 13 febbraioA Frosinone, la viabilità cambia tra il 2 e il 13 febbraio.
Lavori su Adriatica e statale 67. Da lunedì cantieri in movimento. E modifiche alla viabilitàDa lunedì, i cantieri sulla Adriatica e sulla statale 67 saranno in movimento, con l’avvio di una nuova fase dei lavori di ampliamento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Statale Catania-Gela, interrogazione al governo regionale: Anas chiarisca su doppia corsia.
Anas, da domani senso unico alternato sulla statale 417 Di CaltagironePertanto, dal 18 febbraio al 13 marzo, fra i km 1,890 e 2,390 della statale 417 verrà istituito un senso unico alternato regolato tramite impianto semaforico o movieri, dal lunedì al venerdì, nella ... lasicilia.it
Nuova Statale 16 al palo: Basta parole, ora i fatti. Anas dica quanto investirà e quando inizierà i lavoriIl nostro territorio ha bisogno di una nuova Statale 16, che allontani il traffico dai tratti urbani, e della riqualificazione della Marecchiese. Il tempo dei dibattiti dura da oltre 30 anni: ora ... ilrestodelcarlino.it
NUOVI LIMITI SULLA ROMEA DAL 21 FEBBRAIO PRESTATE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA Anas interviene sulla statale 309 “Romea” e ridisegna i limiti di velocità lungo un ampio tratto compreso tra il chilometro 55+730 e il chilometro 126+770, in entr facebook
ANAS, CHIUSA PER LAVORI TRATTA STRADA STATALE 18 TIRRENA INFERIORE TRA SAPRI E MARATEA DAL 16 FEBBRAIO AL 10 MARZO 2026 x.com