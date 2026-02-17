Statale 417 Anas avvia i lavori per un nuovo autovelox | modifiche alla viabilità fino al 13 marzo

L'Anas ha iniziato i lavori per installare un autovelox sulla statale 417, per ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità. La nuova postazione sarà collocata al km 2,140, nel tratto che attraversa Caltagirone. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino al 13 marzo, influenzando il traffico locale e le rotte di molte auto in transito.

Anas comunica che a partire da domani - mercoledì 18 febbraio - inizieranno le operazioni relative all'installazione di un rilevatore di velocità al km 2,140 della strada statale 417 “Di Caltagirone”, nelle competenze territoriali del Comune di Caltagirone. Il dispositivo contribuirà a garantire la sicurezza della circolazione veicolare. Pertanto, dal 18 febbraio al 13 marzo, fra i km 1,890 e 2,390 della statale 417 verrà istituito un senso unico alternato regolato tramite impianto semaforico o movieri, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa fra le 6 e le 18. Il senso unico non sarà in vigore nei giorni festivi e prefestivi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

