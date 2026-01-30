Frosinone modifiche alla viabilità per lavori dal 2 al 13 febbraio

A Frosinone, la viabilità cambia tra il 2 e il 13 febbraio. Il Comune ha annunciato nuove ordinanze per lavori di ripristino delle linee ACEA che coinvolgeranno diversi tratti della città. La circolazione sarà modificata in alcune zone per permettere gli interventi, quindi chi si sposta in quei giorni dovrebbe pianificare diversamente.

Chiusure, divieti di sosta e deviazioni in via Le Rase, via Aldo Moro e via del Cipresso: la Polizia Locale vigilerà sulla sicurezza e sulla fluidità del traffico Il Comune di Frosinone ha comunicato le nuove ordinanze relative ai lavori di ripristino allacci ACEA, che interesseranno diversi tratti cittadini a partire dal 2 febbraio 2026. Le modifiche riguarderanno divieti di circolazione, divieti di sosta con rimozione forzata e deviazioni temporanee del traffico. Via Le Rase sarà chiusa al traffico dalle ore 8.30 alle ore 18.00 dal 2 al 13 febbraio 2026. Il divieto di circolazione non si applica ai residenti e ai mezzi di soccorso o di polizia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

