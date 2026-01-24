Esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo | disposta l'autopsia

Una donna di Colle Salario ha scoperto il corpo di un uomo di circa 40 anni sul suo balcone. Allertate le autorità, è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La scena è sotto indagine, e si attende l’esito degli accertamenti medici per comprendere le circostanze di quanto accaduto.

Macabro risveglio per una donna di Colle Salario, che ha trovato un 40enne morto sul suo balcone. Disposta l'autopsia. Giallo al Colle Salario, si affaccia dal balcone e trova il cadavere di un uomo Nel quartiere di Colle Salario, la scoperta di un uomo senza vita, avvenuta nelle prime ore di sabato, ha suscitato l'intervento delle autorità. Esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: disposta l'autopsia Macabro risveglio per una donna di Colle Salario, che ha trovato un 40enne morto sul suo balcone. Disposta l'autopsia. Roma Colle Salario, esce sul balcone di casa e trova il cadavere di un uomo: indagini Drammatico ritrovamento nelle prime ore di sabato mattina a Colle Salario. Una donna che abita al primo piano di un palazzo di via Apiro si è recata sul balcone e ha scoperto il corpo di un uomo ...

