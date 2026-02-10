Lavoratori senza stipendio e contributi | esplode la protesta nel Lotto 3 della Ragusa–Catania

La protesta nel Lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania si fa più forte. I lavoratori, senza stipendio e contributi, sono scesi in strada per la seconda giornata di sciopero. La tensione cresce e la situazione rimane calda nel cantiere Achates Scarl-Consorzio C6, dove le difficoltà si fanno sentire.

Seconda giornata di sciopero oggi nel cantiere Achates Scarl-Consorzio C6 del Lotto 3 dell’Autostrada Ragusa–Catania. Le lavoratrici e i lavoratori hanno incrociato le braccia per denunciare una situazione che non è più tollerabile: tre mesi senza stipendio, tre mesi senza certezze, tre mesi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Ragusa Catania Cantiere per la Ragusa-Catania, i lavoratori del lotto 3 attedono lo stipendio da novembre Da novembre, oltre settanta operai del consorzio Achates aspettano ancora i soldi. Autostrada Catania-Ragusa: lavoratori del lotto 3 in sciopero martedì prossimo Martedì prossimo, i lavoratori del Lotto 3 dell'Autostrada Ragusa-Catania incroceranno le braccia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Ragusa Catania Argomenti discussi: Raddoppio Ragusa–Catania: lavoratori senza stipendio da tre mesi nel lotto 3; Mariscovetere: Lavoratori della raccolta rifiuti senza stipendio e tredicesima; AURA L'AQUILA: SIAMO ASPIRANTI CASSINTEGRATI, PRESIDIO LAVORATORI, SENZA STIPENDIO NÉ CERTEZZE; Cantiere per la Ragusa-Catania, i lavoratori del lotto 3 attedono lo stipendio da novembre. Ragusa-Catania, lotto 3 fermo e lavoratori senza stipendio da mesi. M5S Ars: Schifani intervengaCatania, 10 febbraio 2026 - La politica non può stare a guardare mentre il dramma umano di tante famiglie senza stipendio da novembre si compie e il lotto 3, ... radiortm.it Ragusa-Catania, lavoratori del lotto 3 senza stipendio da novembre: interrogazione dell’on. Lidia Adorno (M5S)Da novembre scorso oltre settanta lavoratori del consorzio Achates, che ha in appalto la costruzione del lotto 3 dell’autostrada Ragusa-Catania, non ricevono le loro spettanze e si ritrovano in un ... blogsicilia.it Barbagallo chiede al governo un tavolo tecnico urgente sul lotto 3 Ragusa-Catania, fermo tra scioperi e stipendi non pagati #RagusaCatania - facebook.com facebook Raddoppio #Ragusa– #Catania, il cantiere lotto 3 si ferma: operai senza stipendio da mesi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.