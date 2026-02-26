Varese – Due anni senza accordi, a danno dei 370 dipendenti dell’ente: è la denuncia dei sindacati, che chiedono risposte alla Provincia. A Villa Recalcati è iniziata la mobilitazione dei rappresentanti di Rsu, Fp Cgil, Cisl Fp dei Laghi, Uilfpl e Al Cobas. Che innanzitutto hanno voluto fare il punto. A partire dai mancati accordi sulla contrattazione 2024 per arrivare a quanto successo negli ultimi giorni del 2025. “Il 23 dicembre – ha spiegato Davide Farano, segretario generale Fp Cgil di Varese – abbiamo firmato una pre-intesa con la Provincia che andava formalizzata entro il 31 dicembre. Ma questo non si è concretizzato e così perdiamo per il secondo anno di fila, per responsabilità della Provincia, la contrattazione decentrata dei dipendenti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Da due anni senza accordi”: la protesta di sindacati e lavoratori della Provincia di Varese

La denuncia dei sindacati: “La sanità privata cresce negli utili, ma i lavoratori sono senza contratto da 8 anni”Cisl Fp, Fp Cgil e Uil Fpl hanno indetto una mobilitazione per protestare contro la decisione di AIOP e ARIS di non avviare la trattativa per il...

Ex Ogr, lavoratori in sciopero e sindacati in allarme: "Accordi non rispettati, così rischiano di chiudere"Futuro in bilico per le ex Ogr, i sindacati lanciano l'allarme: "Trenitalia prospetta una riduzione delle attività e delle consistenze che mina la...

Discussioni sull' argomento Da due anni senza acqua, ogni giorno alle fontanelle; Fiori e biglietti sotto la neve, due anni senza Navalny: la sfida della madre e dei seguaci; Provincia di Varese senza contratto integrativo da due anni: i sindacati denunciano stallo e schiaffo ai dipendenti; Da due anni senza accordi: la protesta di sindacati e lavoratori della Provincia di Varese.

Tragedia a Casalmoro, in provincia di Mantova. Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione nella mattina di oggi, mercoledì 25 febbraio. A fare la drammatica scoperta è stato l'ufficiale giudiziario che stamattina, intorno alle 11, - facebook.com facebook

#icardi #lega alla provincia del VCO è da 30 anni che aspetta l'ospedale unico, in passato c'è stata una grande conflittualità con i sindaci. Oggi il clima è cambiato. x.com