Imolese calcio nei guai | Frode fiscale per 2 milioni

Imola, 25 febbraio 2026 – Società di calcio emiliana al centro di una frode fiscale milionaria. I militari del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società calcistica del Circondario Imolese che, durante gli anni oggetto di controllo, era iscritta al campionato di Lega Pro. Si tratterebbe, a quanto si apprende, dell'Imolese Calcio, in liquidazione giudiziale da fine ottobre. Le indagini si sono inizialmente concentrate su alcuni crediti, per un valore di circa 200.000 euro, che la società risultava aver acquisito da un'impresa toscana per adempiere i propri debiti tributari. Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di rilevare come i crediti, derivanti dal bonus facciate, fossero di fatto inesistenti poichè connessi a lavori in realtà mai realizzati. Pertanto, si è proceduto al sequestro preventivo dei beni disponibili nei confronti della società calcistica e dei rappresentanti legali, agendo su saldi di conto corrente, auto, moto, terreni e immobili ubicati in Sicilia e Veneto, per un valore complessivo di circa 160. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

