addetto allo spettacolo pirotecnico per il patrono di grottaglie trovato senza autorizzazioni denunciato

Questa mattina a Grottaglie un addetto allo spettacolo pirotecnico per il patrono è stato denunciato. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato il 56enne che gestiva esplosivi senza le autorizzazioni necessarie. Il materiale pirotecnico è stato sequestrato e l’uomo rischia di affrontare conseguenze penali per commercio abusivo.

Un denunciato e di numeroso materiale pirotecnico sequestrato: questo il bilancio di un controllo della Polizia di Stato a Grottaglie, in provincia di Tarato, dove un 56enne di origine campana è stato ritenuto presunto responsabile di fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. L’intervento è stato eseguito in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono. I controlli durante la festa di Grottaglie Il personale del Nucleo Artificieri della Questura di Taranto ha effettuato 1° febbraio un controllo mirato nel Comune di Grottaglie, nell’area riservata allo spettacolo pirotecnico organizzato per la serata in onore del Santo Patrono. 🔗 Leggi su Virgilio.it

