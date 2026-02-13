Como camion carico di rifiuti senza autorizzazioni | sequestrato il veicolo denunciato l' autista

A Como, la polizia locale ha sequestrato un camion carico di rifiuti senza autorizzazioni perché l’autista non aveva i documenti necessari. Il veicolo trasportava masserizie, elettrodomestici e ferro, e si trovava tra Rebbio e Camerlata, in via Pasquale Paoli. Durante i controlli di routine, gli agenti hanno fermato il mezzo e scoperto che non rispettava le norme ambientali. L’autista è stato denunciato per aver trasportato materiali senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Il controllo è scattato giovedì 12 febbraio intorno alle 12. Alla guida c'era un artigiano residente fuori dal comune di Como. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava trasportando rifiuti senza essere in grado di indicarne l'esatta provenienza. Dagli accertamenti è inoltre emerso che non risultava iscritto all'Albo obbligatorio dei Gestori Ambientali. Privo di autorizzazioni per svolgere quel tipo di attività, il conducente è stato accompagnato al Comando della polizia locale per gli approfondimenti del caso. Al termine delle verifiche, l'autista è stato deferito all'Autorità giudiziaria per violazioni in materia ambientale.