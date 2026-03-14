In molte aziende si sente spesso ripetere che non c’è tempo da dedicare alla formazione sull’intelligenza artificiale. Questa convinzione si diffonde tra manager e staff, che preferiscono concentrarsi su attività immediate senza investire nello sviluppo delle competenze in un settore in rapida evoluzione. La mancanza di formazione adeguata rischia di lasciare le aziende indietro rispetto a competitor più preparati.

C’è una frase che circola nelle riunioni aziendali con una frequenza sospetta: «Non abbiamo tempo per formare le persone sull’ intelligenza artificiale ». È una frase curiosa, perché nelle aziende il tempo sembra non mancare mai per riunioni, report e presentazioni in PowerPoint. Manca quasi sempre, invece, per imparare qualcosa. Il paradosso è che l’IA, se usata davvero, il tempo non lo consuma, lo restituisce. Non è un tool magico né un totem organizzativo costoso. Quando l’intelligenza artificiale viene introdotta come l’ennesimo tool magico calato dall’alto, il copione è quasi sempre lo stesso. Pochi smanettoni la usano davvero, mentre la maggioranza resta spettatrice. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’autogol della scarsa formazione sull’IA: quello che le aziende non capiscono

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