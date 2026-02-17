Samsung galaxy s26 ultra anteprima in scarsa luce si basa sull’ia invece di filmati reali

Samsung presenta il Galaxy S26 Ultra, perché il nuovo modello punta molto sulle foto scure grazie all’intelligenza artificiale. La casa sudcoreana ha mostrato alcune immagini scattate in ambienti poco illuminati, utilizzando principalmente algoritmi di IA invece di fotografie reali. Questo approccio ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di tecnologia, che si chiedono se le foto artificiali possano sostituire le immagini scattate dal vivo. Il telefono promette di migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa luce, affidandosi a sistemi intelligenti più che a tecniche tradizionali.

Con l' imminente lancio del Galaxy S26 Ultra, Samsung intensifica la promozione concentrandosi sulle capacità fotografiche in condizioni di scarsa illuminazione e sull'impiego di strumenti di intelligenza artificiale. Una nuova clip promozionale introduce tali potenzialità evidenziando la tecnologia Nightography e puntando a un impatto visivo immediato sul pubblico. galaxy s26 ultra: teaser basati sull'ia per nightography. La campagna recente presenta un breve video promozionale che ruota attorno alla capacità di ripresa notturna del dispositivo. L'intero clip, però, risulta generato dall'IA, con una breve dichiarazione finale che ammette l'uso di strumenti IA per la produzione del contenuto.