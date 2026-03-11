Oggi si parla di un caso che coinvolge un ladro che, dopo aver forzato un cancello e varcato il confine di una proprietà, è rimasto vittima di un incidente nel giardino. Il ladro è caduto in un pozzo, morendo sul colpo, mentre i proprietari dell’immobile, che non lo utilizzavano, sono stati condannati a sei mesi di carcere per omicidio colposo e potrebbero dover risarcire la famiglia dell’uomo con una somma di circa 500mila euro.

- Un ladro forza il vostro cancello, entra illegalmente nel vostro giardino, cade in un pozzo, muore e voi — che quell’immobile neppure lo utilizzavate — dovete scontare sei mesi di carcere per omicidio colposo e rischiare di risarcire la famiglia del bandito con 500mila euro. Spiccio più, spiccio meno. Direte: non è possibile, non è vero. Invece sì. È la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia per quanto successo a Tuoro sul Trasimeno nel 2018. Ecco i fatti: un 77enne entra in un terreno privato per rubare delle more, non vede che i rovi nascondono un pozzo profondo, ci cade e annega. Dispiace moltissimo, ovviamente. È un dramma perdere la vita per andare a raccogliere delle more in un giardino abbandonato e incolto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quello che i giudici non capiscono, il ladro da risarcire e l’Iran: quindi, oggi…

Articoli correlati

Che sfiga Sal Da Vinci, il fuorionda imbarazzante e l’Iran: quindi, oggi…Quindi, oggi…: la guerra di Trump, piovono panetti di droga e le chiacchiere del Comune Siamo un Paese destinato a morire.

Damasio: “Intelligenza artificiale, approccio etico a rischio. Macchine senza coscienza: non capiscono quello che fanno”Quando l’essere umano è solo dall’altra parte del cannone, la vita non conta più nulla.

Una raccolta di contenuti su Quello che i giudici non capiscono il...

Temi più discussi: Arianna Meloni: Momento complesso per guerra in Iran. Il nostro impegno per tenere insieme l'Europa e l'Occidente; Vi ripropongo la mia intervista di poco fa a Fuori dal coro.; Meloni: I giudici ci impediscono di governare, la riforma della giustizia serve; Meloni tra Iran, sicurezza, famiglia nel bosco e scontro coi giudici.

Meloni: I giudici ci impediscono di governare, la riforma della giustizia serveLa premier alla trasmissione Mediaset Fuori dal coro parla anche della crisi in Medio Oriente: Saltate le regole del diritto internazionale, condivido Crosetto. E sul caso della famiglia nel bosco a ... msn.com

In direzione contraria – Nel nome del padre: l’Iran sceglie Mojtaba Khamenei come guida suprema. Meloni non è afona, ma parla solo contro i giudiciLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola In direzione contraria – Nel nome del padre: l’Iran sceglie Mojtaba Khamenei come guida suprema. Meloni non è afona, ma parla solo contro i giudici ... ilfattoquotidiano.it

Le ripercussioni globali della guerra in Iran: rischi per l'energia in America Latina facebook

#Tg2000 - Iran e Ucraina, governo #Meloni corre ai ripari. Scoppia polemica su referendum #10marzo #Tv2000 #Governo #ConsiglioDeiMinistri #Iran #Ucraina #Politica #Referendum #Decreti #Italia #PalazzoChigi @tg2000it x.com