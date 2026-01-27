27 gennaio | Il Giorno della Memoria raccontato dalle immagini

Il 27 gennaio si ricorda il Giorno della Memoria, un'occasione per riflettere sulle vittime dell’Olocausto. Questa giornata invita alla memoria collettiva, mantenendo vivo il ricordo delle atrocità commesse durante la seconda guerra mondiale e promuovendo valori di tolleranza e rispetto.

Tutto il mondo celebra oggi, 27 gennaio, il Giorno della Memoria dedicata alle vittime dell’Olocausto, i 6 milioni di ebrei sterminati dalla follia nazista negli anni della seconda guerra mondiale. Ecco alcune foto per non farci dimenticare l’abisso dell’orrore dentro il quale cadde l’uomo. Robin Utrecht ANSA Tre ebrei ortodossi visitano l’ex campo di concentramento di Auschwitz, 27 gennaio 2005 Keystone Features Getty Images Bambini ebrei ortodossi studiano nella Sinagoga del ghetto di Varsavia, 1938 Keystone Getty Images Una foto storica: gli ebrei del ghetto di Varsavia si arrendono ai soldati tedeschi nel 1943 ANSA Un’ immagine di una baracca di un campo di concentramento nel film-documentario di Mimmo Calopresti, ”Volevo solo vivere” Courtesy of the National Archives Newsmakers Lo sgombero del ghetto di Varsavia nel 1943 Courtesy of the National Archives Newsmakers Prigionieri nel campo di concentramento di Ebensee, Austria, 7 Maggio 1945. 🔗 Leggi su Panorama.it

