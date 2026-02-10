Il futuro raccontato dalle startup di Klimahouse 2026

Bolzano si prepara a diventare il centro dell’edilizia sostenibile. La fiera che si è svolta tra il 28 e il 31 gennaio ha riunito le startup più innovative del settore, tutte pronte a mostrare le loro soluzioni per un futuro più verde. Tra nuovi materiali e tecnologie all’avanguardia, l’evento ha dato un’idea chiara di come l’edilizia possa cambiare già da ora.

Klimahouse 2026: La Bolzano che guarda al futuro dell’edilizia sostenibile. Klimahouse 2026, svoltasi a Bolzano tra il 28 e il 31 gennaio, ha rappresentato un punto di convergenza per le più innovative realtà nel campo dell’edilizia responsabile e dell’efficienza energetica. L’evento non si è limitato a presentare materiali e tecnologie all’avanguardia, ma ha offerto una piattaforma cruciale per le startup che stanno ridefinendo il futuro del settore, con un particolare sulla riduzione dell’impatto ambientale e l’ottimizzazione delle risorse. L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di venti giovani imprese, suddivise in due categorie, Early stage e Late stage, e ha premiato le soluzioni più promettenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

