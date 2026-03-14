Ogni anno, circa 20.000 giovani optano per percorsi formativi pratici invece di proseguire con una laurea universitaria. I dati evidenziano come molti studenti preferiscano indirizzi tecnici o professionali, mentre sempre più laureati faticano a trovare un'occupazione compatibile con il loro titolo. La tendenza segna un cambiamento nelle scelte di formazione e carriera tra le nuove generazioni.

Il mito della laurea come unica via verso il successo professionale sta crollando sotto il peso dei dati reali che mostrano una disconnessione tra titoli di studio e occupazione. Mentre i percorsi quadriennali registrano un’impennata di iscritti, le scelte delle famiglie si stanno spostando da una logica puramente accademica verso una formazione più pratica e orientata al mercato del lavoro. Questa inversione di tendenza segna una rottura con decenni di politiche educative incentrate sull’uguaglianza delle opportunità formali, rivelando come la realtà economica non corrisponda alle aspettative create dai sistemi scolastici precedenti. Le statistiche recenti confermano che oltre ventimila studenti sono ora coinvolti in percorsi formativi che uniscono quattro anni di scuola superiore a due di specializzazione universitaria o tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Laurea non basta: 20.000 giovani scelgono percorsi pratici

Articoli correlati

Caltanissetta: 70.000 euro a rischio per i giovani under 20A Caltanissetta, l’Area Civica ha sollevato un interrogativo urgente sulla mancata attivazione di un contributo regionale destinato a garantire la...

Re-Gen, la legacy sociale dopo le Olimpiadi: «Abbiamo coinvolto oltre 3.000 giovani nelle scuole di otto Paesi europei attraverso percorsi di co-progettazione, trasformazione degli spazi e animazione nei quartieri»In questo solco si inserisce Re-Gen, il progetto che sta trasformando i "non-luoghi" dimenticati in hub dove batte il cuore della socialità.

Una selezione di notizie su Laurea non basta 20 000 giovani...

Temi più discussi: Concorso Generale Ufficio dell'Unione Europea Funzionari Amministratori EPSO da 1490 posti: come prepararsi; Aggiornamento GPS 206, certificazioni informatiche già dichiarate non si vedono ma saranno recuperate dagli Uffici Scolastici. RISPOSTE AI QUESITI; Nexi crolla in Borsa dopo conti 2025 e nuovo piano senza buyback. Dividendo più alto non basta a sostenere il titolo; Ascolti tv ieri (12 marzo): Raoul Bova non sbaglia, Belén rinasce dopo il flop, sfida all'ultimo sangue tra De Martino e Gerry Scotti.

Giovani, la laurea non basta: rischio lavoro povero per il 13%«Questo territorio è giunto in una fase storica nella quale non deve più preoccuparsi solo della quantità del lavoro, ma anche della qualità dell’occupazione creata, soprattutto per i giovani». ecodibergamo.it

La laurea non basta più, servono altri esami e una nuova tesi: la mail a 400 educatori di nidoE’ un incubo condiviso da tantissimi laureati: il timore che ad anni di distanza dalla conclusione degli studi qualcosa non torni e ci siano altri esami da dare. E’ quel che sta capitando a circa 400 ... bologna.repubblica.it

Salve, compilazione GPS per primaria e infanzia con laurea in SFP. Non mi è chiaro se nella sezione del titolo di accesso devo indicare solo la laurea in A1, oppure anche in A2 (dettaglio titolo di accesso alla graduatoria), spuntando quindi abilitazione con la - facebook.com facebook

Arrivano alla laurea i primi studenti del corso biennale specialistico attivato a Pordenone per designer di prodotto in contesti aziendali. Il corso è dell'Università ISIA di Roma, e i primi quattro dottori sono usciti tutti con centodieci e lode. Lara Zani x.com