Caltanissetta | 70.000 euro a rischio per i giovani under 20
A Caltanissetta, l’Area Civica ha sollevato un problema riguardante la mancata attivazione di un contributo regionale che avrebbe dovuto garantire la mobilità gratuita ai giovani under 20 con ISEE inferiore a 25. Si tratta di una misura che coinvolge circa 70.000 euro destinati ai giovani della zona. La questione riguarda la gestione di fondi pubblici per questa categoria.
A Caltanissetta, l’Area Civica ha sollevato un interrogativo urgente sulla mancata attivazione di un contributo regionale destinato a garantire la mobilità gratuita per i giovani under 20 con ISEE inferiore a 25.000 euro, una risorsa di circa 70.000 euro che rischia di andare persa senza azione amministrativa immediata. L’interpellanza presentata dai consiglieri Calogero Palermo, Annalisa Petitto e Felice Dierna evidenzia un vuoto procedurale: non risultano comunicazioni pubbliche o pratiche avviate dal Comune per far fruire i cittadini di tale agevolazione. La questione tocca il cuore della vita quotidiana nel territorio nisseno, dove lo spostamento scolastico rappresenta spesso un ostacolo economico per le famiglie a basso reddito. 🔗 Leggi su Ameve.eu
