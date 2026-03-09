Re-Gen la legacy sociale dopo le Olimpiadi | Abbiamo coinvolto oltre 3.000 giovani nelle scuole di otto Paesi europei attraverso percorsi di co-progettazione trasformazione degli spazi e animazione nei quartieri

Re-Gen, il progetto che si occupa di riqualificare spazi abbandonati, ha coinvolto più di 3.000 giovani in otto Paesi europei. Attraverso attività di co-progettazione, trasformazione di spazi e iniziative di animazione nei quartieri, il progetto mira a creare nuovi punti di aggregazione. La sua attività si concentra sulla rigenerazione di aree considerate periferiche o inutilizzate, dando loro una funzione sociale.

In questo solco si inserisce Re-Gen, il progetto che sta trasformando i "non-luoghi" dimenticati in hub dove batte il cuore della socialità. «Re-Gen ha avuto il merito di dare visibilità a tanti sport che spesso restano nell'ombra, dove il sostegno delle famiglie è fondamentale e non si parla necessariamente di atleti destinati a vincere, ma di ragazze e ragazzi che vivono lo sport nel quotidiano con passione e impegno. Anche l'evento di apertura delle Paralimpiadi ci ha spinto a riflettere su come costruire un progetto capace di lasciare una legacy concreta alle due città, Verona e Milano, mettendo al centro inclusione e accessibilità.

