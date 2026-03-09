Sci alpino le convocate per Are Pirovano ritorna in gigante dopo due anni

Le squadre di sci alpino hanno annunciato le convocate per la tappa di Are, con Pirovano che torna a gareggiare in gigante dopo due anni di assenza. L’Italia femminile ha recentemente ottenuto un risultato storico in Val di Fassa, il più importante in Coppa del Mondo negli ultimi 23 anni, e ora si concentrano di nuovo sulle discipline tecniche.

Dopo l'incredibile weekend vissuto in Val di Fassa dall'Italia femminile in Val di Fassa, il migliore dopo circa 23 anni in Coppa del Mondo, è ora tempo di ritornare a dedicarsi alle discipline tecniche. La squadra azzurra spera di continuare a stupire il mondo anche ad Are, in Svezia, dove si disputeranno questo fine settimana un gigante ed uno slalom validi per la Coppa del Mondo 2025-2026. Se nella velocità le azzurre stanno vivendo un momento d'oro con quattro vittorie nelle ultime quattro discese, lo stesso non si può dire per le discipline tecniche. Tolta l'incredibile vittoria di Federica Brignone alle Olimpiadi, l'Italia gode solo di diversi piazzamenti nelle ultime gare.