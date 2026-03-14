Laura Pausini esce Yo Canto 2 | Sono felice e soddisfatta del risultato La tracklist delle canzoni in spagnolo

Laura Pausini ha pubblicato il suo nuovo album di cover intitolato “Yo Canto 2”, dedicato al mercato spagnolo e sudamericano. La cantante ha dichiarato di essere felice e soddisfatta del risultato. L’album segue l’uscita di “Io Canto 2” e arriva dopo il suo ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026. La tracklist include diverse canzoni in spagnolo.

Inarrestabile Laura Pausini! Dopo l’uscita di “Io Canto 2” e il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2026, la cantante pubblica il nuovo album di cover “YO CANTO 2” per il mercato spagnolo e sud americano. Laura Pausini: dopo “Io Canto 2” pubblica “YO CANTO 2”. E’ uscito oggi – venerdì 13 marzo 2026, YO CANTO 2, il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini pubblicato per Warner Music. Un disco curato nei minimi dettagli composto da 18 cover nella versione standard e 21 nella versione deluxe. Un “regalo” che la cantante ha voluto fare al mercato internazionale, dalla Spagna all’Argentina, dal Messico al Cile, dalla Colombia al Perù, re-interpretando brani di successo del passato e del presente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Laura Pausini esce Yo Canto 2: “Sono felice e soddisfatta del risultato”. La tracklist delle canzoni in spagnolo Articoli correlati Leggi anche: “Yo la tengo como todas”: Elettra Lamborghini ricorda questa frase a Laura Pausini, che reagisce così Elettra Lamborghini incontra Laura Pausini e cita la sua famosa frase: "Yo la tengo como todas". La risposta spiazzante della cantanteUno scambio di battute vivaci tra Elettra Lamborghini e Laura Pausini ha dato un primo assaggio dell'atmosfera entusiasta che si respira a Sanremo... Laura Pausini - NON SONO UNA SIGNORA (Official Visual Video) Una raccolta di contenuti su Laura Pausini Temi più discussi: Esce Yo Canto 2, il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini; Laura Pausini, Sanremo non basta: sfatiamo il mito del mercato estero. Da anni arranca ovunque nelle classifiche dei singoli più venduti; Laura Pausini pubblica Yo Canto 2 e annuncia il tour mondiale 2026/2027. Yo Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini con cover in spagnolo in attesa del tour mondialePamplona - Si chiama Yo Canto 2 il nuovo album di cover in spagnolo di Laura Pausini, pubblicato per Warner Music, che contiene brani dei più grandi autori latini, a rappresentare ogni singolo paese c ... 9colonne.it Laura Pausini pubblica Yo Canto 2 e annuncia il tour mondiale 2026/2027Esce oggi, venerdì 13 marzo 2026, Yo Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini pubblicato da Warner Music. Si tratta di un progetto interamente in spagnolo che raccoglie le più celebri canzoni degli ... megamodo.com Grazie per essere sempre così speciali Laura Pausini e sua sorella Silvia festeggiano i 56 anni di matrimonio di mamma Gianna e papà Fabrizio con una carrellata di foto e una dedica speciale: "Io e mia sorella oggi vogliamo festeggiare i 56 anni di matrimoni - facebook.com facebook