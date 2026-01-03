Nelle ultime ore, gli Stati Uniti annunciano di aver condotto un'operazione militare a Caracas, affermando di aver catturato Nicolás Maduro e la sua consorte. L’azione ha causato esplosioni notturne e colpito obiettivi militari nella capitale venezuelana. La notizia rappresenta un punto di svolta nelle tensioni tra i due paesi, sollevando molte domande sulla stabilità politica e le future conseguenze della vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Trump annuncia: “Maduro e la moglie sono stati catturati”. Esplosioni nella notte e raid su obiettivi militari. Nelle prime ore della notte, mentre in Italia era mattina, gli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione militare contro il Venezuela, colpendo diversi obiettivi strategici, tra cui basi dell’esercito. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Donald Trump, che ha dichiarato che Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati arrestati e trasferiti fuori dal Paese, nell’ambito di un’azione condotta in coordinamento con la giustizia americana. Secondo Washington, Maduro sarebbe a capo di un “narco-stato” e avrebbe manipolato le elezioni che lo hanno mantenuto al potere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Venezuela, attacco degli Stati Uniti su Caracas, Trump: “Maduro e la moglie sono stati catturati”

