L’attacco degli Stati Uniti all’Iran – le mappe

Gli Stati Uniti hanno condotto un attacco in Iran, colpendo diversi obiettivi militari e infrastrutture. L’Iran ha risposto con azioni di rappresaglia, coinvolgendo altri paesi e zone strategiche della regione. Le mappe mostrano le località colpite, mentre il mercato del petrolio ha subito variazioni significative a causa delle tensioni. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui soggetti coinvolti.

Trump ha colpito Teheran per soffocare economicamente la Cina. Ma l'Iran non è il Venezuela Chi oggi esulta per la morte di Khamenei non sa quel che fa. Il fine non può giustificare i mezzi Lo ammetto: sono stato colonizzato dal Sahel. E ora spero che il mio sguardo sul mondo non si omologhi più Le testimonianze al Fatto degli italiani bloccati a Dubai: "Siamo abbandonati a noi stessi. Da Tajani e dal governo solo falsità" Macron annuncia un piano di deterrenza nucleare: "Ho ordinato di aumentare il nostro arsenale, in gioco c'è la sicurezza dell'Europa" Guerra in Iran: quasi 20 mila gli italiani bloccati nei Paesi del Golfo, trasferiti dall'Oman i primi 127.

L’Iran teme un attacco degli Stati Uniti e chiude lo spazio aereo. Sospese le condanne a morteA seguito delle continue minacce di un imminente attacco militare da parte degli Stati Uniti, l’Iran ha chiuso lo spazio aereo per cinque ore,...

Iran, Trump: «Teheran vuole l'accordo». Ma l'attacco degli Stati Uniti è sempre più vicinoLa diplomazia è al lavoro per scongiurare l’attacco in Iran che sconvolgerebbe l’intera area e avrebbe conseguenze anche sull’economia globale visto...

Guerra all’Iran: gli Stati Uniti varcheranno il Rubicone | Salvo Ardizzone

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran. Il regime: «La risposta sarà devastante»«Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce nei suoi confronti», ha annunciato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, mentre il Presidente americano Do ... vanityfair.it

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

"Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire in Iran". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, nell'informativa urgente sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico dav x.com

La Stampa. . "Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire in Iran. Francesi e inglesi hanno riferito pubblicamente di non aver ricevuto alcun avvertimento preventivo. Noi, come i tedeschi e i - facebook.com facebook