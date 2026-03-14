Apple ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza per i modelli più vecchi di iPhone e iPad. Il nuovo software interessa dispositivi prodotti diversi anni fa, e rappresenta una risposta alle vulnerabilità riscontrate in queste versioni. L’update è stato reso disponibile ufficialmente e mira a migliorare la protezione dei dati degli utenti. La notizia interessa chi utilizza ancora dispositivi più datati di Apple.

Apple ha appena rilasciato un aggiornamento di sicurezza critico per i modelli più datati di iPhone e iPad, una mossa che non capita spesso e che dovrebbe far drizzare le antenne a chiunque possieda ancora questi dispositivi. Parliamo di iOS 15.8.7 e iOS 16.7.15, aggiornamenti dal nome apparentemente banale ma dalla sostanza tutt’altro che ordinaria. Dietro questi numeri si nasconde una minaccia reale, concreta, che sta già circolando in rete e che potrebbe avere accesso ai tuoi dati bancari. L’update iOS 16.7.15, con build number 20H380, è destinato a iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus, tutti modelli lanciati tra settembre e novembre 2017 che non possono ricevere iOS 17 o versioni successive. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’attacco che svuota il tuo conto bancario: Apple corre ai ripari per iPhone vecchi con un nuovo aggiornamento

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