Roma attacco fantasma | Gasperini corre ai ripari con Cristante-Malen

Alla vigilia degli ottavi di Europa League, l’attacco della Roma si trova in difficoltà dopo l’infortunio di alcuni attaccanti. Gian Piero Gasperini ha deciso di cambiare le sue scelte tattiche e ha inserito Cristante e Malen come alternative nel reparto offensivo. La squadra si prepara alla sfida contro il Bologna, con il tecnico che cerca di adattare la formazione alle assenze.

L’attacco della Roma entra in codice rosso alla vigilia dell’andata degli ottavi di Europa League: contro il Bologna, Gian Piero Gasperini è costretto a sconfessare il proprio dogma tattico per arginare l’anemia realizzativa del reparto avanzato. Con Matias Soulé ancora ai box e la “connessione perfetta” con Paulo Dybala svanita precocemente, il tecnico giallorosso lancia l’allarme per l’isolamento di Donyell Malen, apparso un corpo estraneo a Marassi. Come riportato anche da Leggo, la sterilità è certificata dai numeri: i cinque attaccanti a disposizione per la trasferta emiliana hanno prodotto appena 5 gol complessivi in stagione, un dato che mette sotto accusa l’operato invernale del DS Massara, reo di non aver centrato l’acquisto dell’ala sinistra “pronta e finita” richiesta dal tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

