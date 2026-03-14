Latina 160mila euro per l’inserimento lavorativo delle vittime di caporalato

La giunta del sindaco di Latina ha approvato la sperimentazione nazionale per favorire l’inserimento lavorativo delle vittime di caporalato. La decisione è stata comunicata il 13 marzo 2026 e prevede un finanziamento di 160mila euro destinati a progetti di reinserimento. La misura riguarda specificamente le persone che hanno subito sfruttamento nel settore agricolo.

Latina, 13 marzo 2026 – Via libera, da parte della giunta del sindaco Matilde Celentano, alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativo in favore delle vittime di caporalato. Con deliberazione, approvata nella seduta odierna, su indirizzo dell’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso, il Comune di Latina si candida alla realizzazione di un Progetto di assistenza individualizzato (Pai), costruito sui bisogni della persona e finalizzato all’autonomia. “Questa iniziativa – ha spiegato la prima cittadina – è coerente con le misure che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attiva sugli enti locali già titolari dei progetti Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) ordinari, al fine di valorizzarne l’infrastruttura con la disponibilità di un’equipe multidisciplinare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Caporalato, il Comune di Latina si candida alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativoIl Comune di Latina si candida alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativo in favore delle vittime di caporalato. Regione Lazio, 10 milioni di euro per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilitàLa Regione Lazio ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare misure destinate a favorire l’inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle... Altri aggiornamenti su Latina 160mila euro per l'inserimento... Discussioni sull' argomento Caporalato, il Comune di Latina si candida alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativo; Latina si candida alla sperimentazione nazionale contro il caporalato; Il Museo civico archeologico di Fondi si rinnova; Le notizie più importanti di oggi 13 marzo 2026 a Latina e in provincia. Latina, 160mila euro per l’inserimento lavorativo delle vittime di caporalatoLa giunta Celentano ha approvato la candidatura del Comune alla sperimentazione nazionale ... ilfaroonline.it Laziotv. . Buongiorno con la Rassegna Stampa delle province di Latina e Frosinone di sabato 14 marzo 2026 - facebook.com facebook #Siracusa, situazione critica: i tifosi pagano la trasferta di #Latina alla squadra x.com