Caporalato il Comune di Latina si candida alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativo

Il Comune di Latina ha presentato la propria candidatura per partecipare a un progetto nazionale dedicato all’inserimento lavorativo delle persone vittime di caporalato. La sperimentazione mira a offrire nuove opportunità di impiego a chi ha subito sfruttamento nel settore agricolo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione locale.

Il Comune di Latina si candida alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativo in favore delle vittime di caporalato.Lo ha deciso la giunta del sindaco Matilde Celentano, su indirizzo dell’assessore ai servizi sociali Michele Nasso. Si tratta del progetto di assistenza individualizzato (Pai), costruito sui bisogni della persona e finalizzato all’autonomia.“Questa iniziativa – ha spiegato la prima cittadina - è coerente con le misure che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attiva sugli enti locali già titolari dei progetti Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) ordinari, al fine di valorizzarne l’infrastruttura con la disponibilità di un’equipe multidisciplinare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Marigliano censisce i lavoratori per arginare il caporalato, il dossier sullo sfruttamento lavorativo sarà presentato al comuneTempo di lettura: 2 minutiUna sorta di censimento che prevede l’iscrizione delle persone prese in carico dallo sportello di contrasto al caporalato. Inserimento lavorativo per disoccupate o vittime di violenza: al via le domandeAl via la presentazione delle domande per progetti di inserimento lavorativo che coinvolgono donne disoccupate o vittime di violenza. Contenuti e approfondimenti su Caporalato il Comune di Latina si... Temi più discussi: SATNAM BIS, PARLA UNO DEI BRACCIANTI: NON AVEVAMO BAGNI, ANDAVAMO NEI CAMPI; Provinciali, il manifesto di sostegno del centrosinistra alla candidatura della Petroni; IL MUSEO ETRUSCO ALLA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFIA CITTÀ DI LATINA; SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA, PERQUISIZIONI ANCHE A LATINA. Caporalato, il Comune di Latina si candida alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativoIl Comune di Latina si candida alla sperimentazione nazionale per l’inserimento lavorativo in favore delle vittime di caporalato. Lo ha deciso la giunta del sindaco Matilde Celentano, su indirizzo ... latinatoday.it Processo per caporalato dopo la morte di Satnam, il Comune di Latina parte civile(ANSA) - LATINA, 10 DIC - È stata accolta la richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Latina nel processo per caporalato che vede imputati Renzo Lovato e suo figlio Antonello, ... notizie.tiscali.it PERCHÉ SCEGLIERE IL SERVIZIO CIVILE A LATINA Partecipare al bando del Servizio Civile Universale significa investire un anno nella propria crescita personale e professionale. Il Comune di Latina offre due progetti attivi per il 2026: LATINA PER IN - facebook.com facebook