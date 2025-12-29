Iscrizioni studenti 2025 26 la proposta più innovativa è+ la filiera tecnologico-professionale 4+2

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/26. La proposta più innovativa è la filiera tecnologico-professionale 4+2, recentemente avviata e promossa dal ministro Valditara. Questo percorso, rivolto a studenti e famiglie, mira a offrire un’alternativa formativa più qualificante e articolata, favorendo lo sviluppo di competenze tecniche e professionali in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

Iscrizioni alunni e studenti disabili anno scolastico 2025/2026: istruzioni - Il MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) ha posticipato le date per l'invio delle domande per l'iscrizione all'anno scolastico 2025/2026 tramite la nuova Piattaforma Unica online. disabili.com

Iscrizioni scuola 2026/2027: al via dal 13 gennaio la procedura. Già iniziati gli Open Day negli istituti scolastici - Le iscrizioni alle prime classi per l'anno scolastico 2026/2027 si aprono il 13 gennaio e si chiudono il 14 febbraio 2026. orizzontescuola.it

Scuola, a metà gennaio le iscrizioni. Gli studenti continuano a calare La provincia di Lecco prevede una diminuzione di oltre 3.600 studenti entro il 2028, con un impatto significativo su infanzia, primaria e media. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.