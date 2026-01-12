Scuola autorizzati 532 nuovi percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale

Con l’approvazione dei decreti degli Uffici Scolastici Regionali, sono stati autorizzati 532 nuovi percorsi quadriennali nella filiera tecnologico-professionale per l’Anno Scolastico 2026/2027. Questa fase conclude il processo di validazione e avvia l’implementazione delle nuove opportunità formative, offrendo agli studenti percorsi più strutturati e mirati nel settore tecnologico e professionale.

Con l'emanazione dei decreti degli Uffici Scolastici Regionali, si è conclusa la fase di autorizzazione dei percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale per l'Anno Scolastico 20262027. I dati trasmessi evidenziano una crescita significativa: sono 532 i nuovi percorsi autorizzati, che si aggiungono a quelli già avviati in modo sperimentale nei due anni scolastici precedenti. Circa 400 sono le scuole che per la prima volta contemplano quest'anno percorsi di 4+2. In tutto, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi quadriennali assommano a oltre 700. Queste realtà si distinguono per la forte sinergia con il sistema degli ITS Academy, per i partenariati con il mondo delle imprese, della formazione professionale regionale e con altri soggetti direttamente coinvolti (CPIA, Università, Enti di ricerca).

