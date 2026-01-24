Analisi della sfida tra Newcastle e Aston Villa in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00, con formazioni ufficiali, quote e pronostici. Entrambe le squadre arrivano da vittorie europee: il Newcastle in Champions League contro il PSV e l’Aston Villa in Europa League contro il Fenerbahçe. Morgan Rogers potrebbe ancora essere decisivo. Ecco una panoramica dei possibili sviluppi di questa partita.

Newcastle e Aston Villa sono reduci dalle vittorie europee, rispettivamente in Champions League contro il PSV, per 3-0, e in Europa League, a Istanbul contro il Fenerbahce per 1-0. Ne consegue che gli uomini di Eddie Howe potrebbero classificarsi direttamente agli ottavi di finale, anche se l’ultima sfida con un parimenti motivato PSG rende la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Newcastle-Aston Villa (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Morgan Rogers può incidere ancora

Newcastle-Aston Villa (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDomenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si affrontano Newcastle e Aston Villa, entrambe reduci da vittorie europee: i Newcastle in Champions League contro il PSV e gli Aston Villa in Europa League contro il Fenerbahçe.

