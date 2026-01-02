Pronto soccorso Asl apre ai medici non specialisti | bando per incarichi semestrali
L’ASL di Lecce ha pubblicato un bando per assegnare incarichi semestrali ai medici non specialisti, in risposta alla crescente necessità di personale nelle strutture di pronto soccorso. Questa iniziativa mira a rafforzare i servizi di emergenza e a garantire un’assistenza tempestiva ai cittadini, affrontando la criticità legata alla carenza di medici nelle aree di emergenza.
LECCE – La carenza di camici bianchi nelle corsie d’emergenza resta una delle sfide più critiche per la sanità italiana. Per rispondere a questa emergenza, l’Asl di Lecce ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in Medicina e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
