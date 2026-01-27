Asp nei Pronto Soccorso il nuovo sistema di tracciamento in tempo reale del percorso del paziente

Dal 28 gennaio, l'Asp di Catania introduce un sistema di tracciamento in tempo reale nei Pronto Soccorso. Questa innovazione mira a migliorare la comunicazione e l’efficienza del flusso informativo, permettendo a familiari e accompagnatori di seguire il percorso sanitario dei pazienti attraverso strumenti digitali. La novità si inserisce in un contesto di miglioramento continuo dei servizi ospedalieri, garantendo maggiore trasparenza e tempestività.

Attivo da domani, 28 gennaio, in tutti gli ospedali dell'Asp di Catania, il nuovo sistema di tracciamento in tempo reale del percorso sanitario dei pazienti in Pronto Soccorso, finalizzato a migliorare il flusso informativo verso familiari e accompagnatori attraverso strumenti digitali. Il cittadino che accede a uno dei Pronto Soccorso degli ospedali aziendali può fornire il proprio numero di telefono cellulare o, sotto la propria responsabilità, quello di un familiare o accompagnatore, al fine di attivare il servizio di comunicazione. Il sistema, completamente informatizzato, consente l'invio di aggiornamenti via sms relativi alle principali fasi del percorso assistenziale, dalla presa in carico fino alla dimissione o all'eventuale ricovero.

