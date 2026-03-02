A chi dà fastidio Stefano De Martino direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo?

Stefano De Martino, noto come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, è al centro di polemiche e critiche che si estendono dalla sua vita privata alle scelte professionali. Dalla falsità sulla sua formazione scolastica alle amicizie con personalità pubbliche, molte persone sembrano trovare motivo di contestazione nei suoi comportamenti e nelle sue decisioni.

Dalla terza media (fake) alle amicizie con Arianna Meloni: a Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, non si perdona nulla. È evidente: a qualcuno dà molto fastidio. È ufficiale: dal palco dell'Ariston, nella serata finale di Sanremo 2026, Carlo Conti ha consegnato il testimone a Stefano De Martino. Rita Dalla Chiesa critica Stefano De Martino ad Affari Tuoi: Sbagliato usare il cane Gennarino come se fosse un clown nello show. Il #Sanremo2027 che verrà. Appena calato il sipario, il Festival guarda già al futuro con Carlo Conti che passa il testimone a Stefano De Martino.