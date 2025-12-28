Frattesi Juve pista che può diventare concreta già a gennaio Ne parla Moretto | Bisogna capire se…

La possibilità di un trasferimento di Frattesi alla Juventus a gennaio si sta facendo più concreta, secondo quanto riportato da Moretto. La trattativa potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi, ma resta ancora da chiarire alcuni aspetti prima di una possibile conclusione. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle decisioni delle parti coinvolte e alle condizioni di mercato.

Frattesi Juve, pista che può diventare concreta già a gennaio. Ne parla Moretto: «Bisogna capire se.». Le ultime sul futuro del centrocampista. Il mercato invernale della Juventus potrebbe accendersi attorno al nome di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter e pilastro della Nazionale. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha delineato i contorni di una trattativa che vede i bianconeri in prima fila per il classe 1999. Queste le sue dichiarazioni: « La Juventus chiama perché Spalletti lo vorrebbe in bianconero. La Juve studia delle formule. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Frattesi Juve, pista che può diventare concreta già a gennaio. Ne parla Moretto: «Bisogna capire se…» Leggi anche: Mancini Juve, l’ex ct resta in corsa: può diventare una pista concreta con questo scenario. Le ultimissime sulla panchina Leggi anche: Moretto: “Juventus su Frattesi già a gennaio e occhio a questo scambio a sorpresa” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Calciomercato Roma si complica la pista Frattesi? Quella rivale può beffare la squadra giallorossa; Frattesi può andare alla Juve già a gennaio? L’Inter detta le condizioni | la risposta dei nerazzurri; Calciomercato Inter occhio al clamoroso ritorno di Bellanova! La pista può accendersi in quel caso; Calciomercato Juve Tuttosport | spunta un clamoroso jolly per Frattesi Costa 30 ma Comolli così può pagarlo la metà. Juventus-Frattesi, pista complicata: l'Inter lo cede solo davanti a un'offerta importante - Un eventuale approdo di Davide Frattesi alla Juventus nel mese di gennaio appare oggi difficile da concretizzare. tuttojuve.com

Frattesi Juventus, il centrocampista ha preso una decisione molto importante sul suo futuro: sarà bianconero? Le ultime sul giocatore nerazzurro - E il diretto interessato è disposto ad ascoltare le offerte Con l’avvicinarsi della finestra di calciomercato invernale, ... calcionews24.com

Juventus, l'ipotesi Frattesi pare una pista di mercato che fa acqua da tutte le parti - È vero che la Juventus sta sondando il mercato alla ricerca di un centrocampista, ma gli indizi tecnici portano verso un identikit profondamente diverso da quello di Frattesi. it.blastingnews.com

La #Juve insiste per #Frattesi Le ultime sulla trattativa - facebook.com facebook

La #Juve insiste per #Frattesi Le ultime sulla trattativa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.