il caso epstein spiegato bene

Il caso Epstein torna a far parlare di sé, tra nuovi dettagli e vecchi dubbi. La vicenda, che ha scosso gli Stati Uniti, resta irrisolta e carica di ombre. Ancora oggi si cerca di capire cosa sia davvero successo e quali segreti siano rimasti nascosti. La storia di Epstein continua a influenzare la politica e la società americana, alimentando polemiche e interrogativi senza risposta.

Capiamo dall’inizio una delle storie più orribili e più confuse della storia recente americana: cosa sappiamo, cosa non sappiamo, perché continua a pesare sulla vita pubblica degli Stati Uniti. Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo. È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta. In questa puntata rimettiamo in fila alcune storie degli ultimi giorni – cosa fanno i sovranisti con Trump, la propaganda sui referendum e non solo – per capirle meglio e toglierci qualche sassolino. 🔗 Leggi su Ilpost.it

La caduta di Sarah Ferguson: la lettera a Epstein («sei una leggenda, amore mio») e quelle frasi volgari sulla figlia EugenieLa pubblicazione degli «Epstein files» riporta la duchessa al centro delle polemiche per i suoi rapporti con il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. Dalle carte, in più, è venuta fuori una m ... vanityfair.it

Epstein, i dem sfidano Trump sulla testimonianzaDemocratici Usa: se vincono la Camera chiederanno la deposizione di Trump sull’inchiesta Epstein. Richiamato il precedente Clinton. stylo24.it

Nella puntata di oggi del Mondo: il sistema di potere rivelato dal caso Epstein. Il silenzio sui morti nel Mediterraneo. Con Ida Dominijanni, Annalisa Camilli e Sergio Scandura. facebook

Melinda Gates sul caso Epstein: «Spero che le vittime ricevano giustizia». Bill «pentito» di aver passato del tempo con lui x.com