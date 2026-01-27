Il 15 marzo i soci del Barça voteranno per il nuovo presidente, in un’elezione con esito prevedibile. La vittoria di Laporta sembra certa, considerando i fattori interni ed esterni che influenzano questa scelta. L’articolo analizza le dinamiche politiche e sportive che caratterizzano questa importante consultazione, evidenziando il ruolo chiave di questa elezione per il futuro del club e la sua posizione nel calcio internazionale.

Al Barcellona è tempo di elezioni. Il presidente Joan Laporta le ha convocate per domenica 15 marzo. Si ripresenterà ed è super favorito per vincere di nuovo. È in carica dal marzo del 2021, dopo lo storico e trionfale mandato 2003-2010 (dovette andarsene per questioni statutarie non potendo più essere rieletto) e questi 5 anni sono stati stracolmi di cose. A metterle giù in ordine cronologico fanno impressione. L’immediato aiuto economico da parte di Florentino Perez per riuscire a presentare la fideiussione da 126,4 milioni di euro in cambio dell’appoggio incondizionato al progetto Superlega; l’addio di Leo Messi per questioni economiche, ferita ancora apertissima; lo scoppio del caso Negreira, ovvero la denuncia penale per il versamento da parte del Barcellona di 8,4 milioni di euro in 17 anni al vicepresidente del Comitato arbitrale spagnolo; le continue battaglie con il rigido fairplay finanziario della Liga per l’iscrizione dei giocatori, con mercati condotti in austerity quasi totale; l’arrivo e l’addio di Xavi Hernandez; il ritorno a una semifinale di Champions dopo 6 anni; la chiusura e la riapertura (parziale) del Camp Nou; le polemiche per la vendita a carissimo prezzo di palchi che non sono pronti; la rottura con Florentino Perez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barça: da Yamal alla guerra al Real, perché Laporta vincerà le elezioni

Approfondimenti su Barça Real

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Barça Real

Argomenti discussi: Il Barça torna in vetta, Real Oviedo sconfitto 3-0; Real sulle spalle di Mbappé, Barça su quelle di Yamal e molto altro Streaming | DAZN IT; Il muro della Real Sociedad e legni fermano il Barça. E il Madrid ringrazia; Barcellona, Raphinha: Siamo rimasti a bocca aperta per la rovesciata di Yamal.

Barça: da Yamal alla guerra al Real, perché Laporta vincerà le elezioniIl 15 marzo i soci del club voteranno per scegliere il presidente blaugrana: l'esito pare scontato. Per queste ... msn.com

Barcellona-Real Oviedo 3-0: Il Barça si riprende la vetta grazie alle sue stelle. Yamal in acrobazia chiude la partitaLA LIGA - Il Barcellona batte il Real Oviedo e si riprende la vetta grazie a Dani Olmo, Raphinha e all'acrobazia di Yamal. eurosport.it

Barça : le ciseau phénoménal de Lamine Yamal x.com

Lamine Yamal ya sanya gudummawarsa kan nasarar Barcelona da ci 2–0 a kan Racing Santander a gasar Copa del Rey Matashin tauraron ya tabbatar da tasirinsa a wasan, yana jagorantar Barça zuwa gaba - facebook.com facebook