Lamine Yamal si confessa | Pokémon tacos e PlayStation | così batto la pressione del Barcellona

Lamine Yamal, a soli 18 anni, si apre e parla della sua vita tra calcio e passatempi. Il giovane talento del Barcellona rivela come trovi sollievo nella passione per i Pokémon, i tacos e la PlayStation, strumenti con cui affronta la pressione di giocare ai massimi livelli. Yamal spiega che, nonostante la giovane età, ha imparato a gestire lo stress giocando e mantenendo un atteggiamento positivo. La sua sincerità sorprende: mostra come il talento si combini anche con piccoli piaceri quotidiani.

Lamine Yamal non è solo l'astro nascente del calcio mondiale; a diciotto anni, la stella del Barcellona e della Roja sta riscrivendo le regole della gestione della pressione. In una recente intervista rilasciata a ESPN, il giovane talento ha svelato il suo "metodo" per non farsi travolgere dalle aspettative: vivere, quando possibile, come un adolescente qualunque. Tra una PlayStation, una passeggiata e la cura del fratellino Keyne, Yamal ha tracciato il profilo di un campione che ha scelto la normalità come scudo contro la celebrità. L'arte di "staccare" per restare al top. Essere l'adolescente più osservato del pianeta potrebbe schiacciare chiunque, ma Yamal insiste sulla separazione netta tra campo e vita privata.

