Fermata interrotta per anni la valle ritrova i treni grazie a un accordo tra comune e ferrovie

Dopo anni di chiusura, la fermata di Favazzina riapre i battenti. Ora tre treni al giorno collegano il borgo a Scilla e Bagnara. La ripresa dell’attività ferroviaria arriva grazie a un accordo tra il Comune e le ferrovie, che hanno deciso di riattivare il servizio per riaccendere i collegamenti con le località vicine. La comunità accoglie con soddisfazione questa novità, che permette di muoversi più facilmente lungo la costa calabra.

**Favazzina, la fermata ferroviaria torna a funzionare dopo un’emergenza: tre treni giornalieri collegano la comunità a Scilla e Bagnara** A Favazzina, un piccolo borgo della costa calabra, la fermata ferroviaria che era rimasta chiusa per diversi anni è tornata a funzionare. Il servizio, che era stato interrotto a causa di un forte dissesto naturale, è stato ripristinato grazie a un accordo tra il comune di Scilla, ferrovie e la comunità locale. Con un impegno concreto, tre treni giornalieri orari saranno ora disponibili per il trasporto pubblico tra Favazzina, Scilla e Bagnara, in direzione nord.🔗 Leggi su Ameve.eu

