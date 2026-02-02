È scomparso a 95 anni Lamberto Mezzetti, padre del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. La notizia arriva meno di un anno dopo la perdita della madre dello stesso sindaco. La famiglia si stringe intorno a lui in un momento difficile.

A distanza di meno di un anno dalla orte della madre, il sindaco Massimo Mezzetti perde anche il padre, Lamberto, di 95 anni. Nato a Rocca Pia (AQ) il 5 novembre 1930, va a vivere dopo pochi anni a Sulmona. Si sposa con Gilda Gentile nel 1957 e si trasferiscono a Torino dove nasce il primogenito Ettore. Nel 1960 a Roma dove, due anni dopo, nasce il secondo figlio, Massimo. Una lunga carriera amministrativa negli enti previdenziali prima, e poi nel sistema sanitario pubblico fino a ricoprire incarichi dirigenti nella Usl di Roma. “Ci hai lasciato anche tu caro babbo, la nostra roccia. Lo hai fatto serenamente, avvolto dalla nuvola del nostro affetto e dei tanti che si sono presi cura di te, quasi rassegnato al tempo che sentivi ormai volgere al termine”, ha scritto il primo cittadino modenese.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Lamberto Mezzetti

Il sindaco Mezzetti traccia il bilancio di un anno a Modena, evidenziando i progressi nei cantieri e negli eventi, ma anche le sfide e le insoddisfazioni legate alla gestione della città.

Il sindaco Massimo Mezzetti ha rivolto un caloroso augurio di buon compleanno ad Albertina Grandi, che ha raggiunto il traguardo dei cento anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lamberto Mezzetti

Argomenti discussi: Scomparso a 95 anni Lamberto Mezzetti, padre del sindaco di Modena; Todi piange la scomparsa di Enzo Benciari; E' scomparso a 95 anni, nella sua San Marco dei Cavoti, Angelo Fuschetto, professore di Lettere e giornalista; Folgaria esulta: Sofia Groblechner e Sofia Valle andranno alle Olimpiadi. Anche Martina Peterlini e Filippo Ferrari hanno un legame speciale con l'Alpe Cimbra.

Todi piange la scomparsa di Enzo BenciariÈ scomparso a Todi a 95 anni, Enzo Benciari, uno degli storici e più conosciuti commercianti della città, una figura che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la vita economica e so ... iltamtam.it

È morto a 95 anni il parroco emerito di Nichelino don Paolo GariglioIl suo sacerdozio si era svolto tutto nella periferia sud di Torino e della sua cintura. Era anche un appassionato aviatore ... quotidianopiemontese.it