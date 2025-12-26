Buche degrado e silenzi | via Dorso chiusa solo dopo il cedimento
Tempo di lettura: 2 minuti Dalle proteste alla voragine, il passo è stato fin troppo breve. In via Guido Dorso l’asfalto ha definitivamente ceduto, costringendo la Polizia Municipale alla chiusura di un tratto della strada. Una decisione inevitabile, ma tardiva, arrivata dopo mesi di segnalazioni, lamentele e disagi per automobilisti e residenti. La carreggiata, già da tempo ridotta a un percorso a ostacoli, si è rivelata non solo difficile da percorrere, ma anche pericolosa. Le buche, progressivamente allargatesi, hanno aperto una vera e propria voragine, certificando quello che era sotto gli occhi di tutti: la strada non reggeva più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
