Lagopesole | patto a 4 per rinascita del castello

Il 10 marzo 2026, la Giunta regionale della Basilicata ha formalizzato con la deliberazione numero 37 un accordo strategico per il Castello di Lagopesole. L’intesa coinvolge quattro enti e mira a promuovere un progetto di rinascita del complesso storico, che include interventi di valorizzazione e manutenzione. L’obiettivo è rafforzare il ruolo del castello come patrimonio culturale e turistico della regione.

Il 10 marzo 2026, la Giunta regionale della Basilicata ha formalizzato con la deliberazione numero 37 un accordo strategico per il Castello di Lagopesole. Questo patto riunisce quattro attori fondamentali: la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa, la Regione Basilicata e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. L’obiettivo non è una semplice manutenzione, ma la trasformazione del sito in un polo turistico di rilevanza nazionale nel cuore del Vulture-Melfese. L’intesa punta a superare la frammentazione delle politiche culturali finora adottate, creando invece un sistema integrato di fruizione e promozione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lagopesole: patto a 4 per rinascita del castello Articoli correlati Lagopesole: il castello diventa polo turistico nazionaleUn accordo strategico ha trasformato il Castello di Lagopesole in un futuro polo d’attrazione nazionale, unendo la Direzione Generale Musei del... Rinascita del Castello Dentice di Frasso: via ai primi lavori di restauroCAROVIGNO - Un gioiello medievale che da oltre 860 anni custodisce storie e segreti remoti, accogliendo cittadini e visitatori desiderosi di scoprire...