Rinascita del Castello Dentice di Frasso | via ai primi lavori di restauro

CAROVIGNO - Un gioiello medievale che da oltre 860 anni custodisce storie e segreti remoti, accogliendo cittadini e visitatori desiderosi di scoprire la magia di questa fortezza che domina il centro storico di Carovigno. Grazie all’approvazione del Comune, per il castello Dentice di Frasso si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La rinascita del castello è frutto della collaborazione tra l’hotelier Aldo Melpignano, il Gruppo Kronplatz e le famiglie Gasser e Knötig; il progetto di recupero è stato firmato dallo studio di architettura Null17 - facebook.com facebook