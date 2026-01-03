Il 2025 si è concluso con importanti sviluppi per Poggio Renatico, segnando un passo avanti nel rilancio turistico attraverso la valorizzazione del Castello. Questo traguardo rappresenta un impegno di bilancio e investimenti orientati al futuro, con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio culturale e sostenere lo sviluppo locale. La comunità si avvicina a nuove opportunità, mantenendo saldo l’obiettivo di crescita e valorizzazione del territorio.

Il 2025 si è chiuso con un passaggio di particolare rilievo per la comunità di Poggio Renatico, sia sotto il profilo istituzionale sia simbolico (nella foto il sindaco Garuti). Il ritorno del Consiglio comunale all’interno del Castello, dopo gli interventi conseguenti al sisma, rappresenta un momento significativo che ha coinciso con l’approvazione del bilancio entro i termini di legge, confermando la piena operatività dell’ente e la solidità della gestione amministrativa. "Abbiamo chiuso l’anno con l’approvazione del bilancio nei tempi previsti e farlo nuovamente all’interno del Castello è un risultato importante", afferma il vicesindaco Andrea Bergami. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio e investimenti che guardano al futuro. Rilancio turistico con la valorizzazione del Castello

Leggi anche: Bilancio comunale approvato, Cesena 2024: "Scelte responsabili che guardano al futuro della città"

Leggi anche: Valorizzazione del bergamotto come attrattore turistico: test tour al via

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bilancio e investimenti che guardano al futuro. Rilancio turistico con la valorizzazione del Castello; Bilancio comunale approvato, Cesena 2024: Scelte responsabili che guardano al futuro della città; Bilancio 2026–2028: Carmignano di Brenta investe sul futuro senza aumentare le tasse; Trebaseleghe, gli auguri della prima cittadina tra memoria e futuro.

Bilancio e investimenti che guardano al futuro. Rilancio turistico con la valorizzazione del Castello - Il 2025 si è chiuso con un passaggio di particolare rilievo per la comunità di Poggio Renatico, sia sotto il profilo istituzionale sia simbolico (nella foto il sindaco Garuti). ilrestodelcarlino.it