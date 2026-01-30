Spara in testa all'amico e lo uccide la polizia | Non voleva condividere le patatine fritte

Questa mattina la polizia di Fort Worth ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso l’amico durante una lite. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia è scoppiata mercoledì pomeriggio, quando i due si sono infuriati per delle patatine fritte. La discussione è degenerata e uno dei due ha estratto una pistola, sparando in testa all’amico. La vittima è morta sul colpo, mentre il colpevole si è consegnato alle forze dell’ordine poco dopo.

I fatti sono avvenuti mercoledì pomeriggio al culmine di una discussione tra due uomini a Fort Worth, nello Stato USA del Texas. Il sospettato è fuggito dopo la sparatoria ed è tutt'ora ricercato.

