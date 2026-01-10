La Volta Buona gli ospiti da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio

Da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio, “La Volta Buona” torna con le consuete puntate quotidiane, condotte da Caterina Balivo. Il daily show pomeridiano, in onda alle 14, offre approfondimenti e interviste su temi attuali, con un tono sobrio e rispettoso. Un appuntamento stabile per chi desidera un'informazione chiara e accurata, in un orario dedicato alla routine pomeridiana.

Nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio, "La Volta Buona", il daily show pomeridiano condotto da Caterina Balivo, in onda alle 14.00 su Rai 1, propone cinema, teatro, letteratura e costume con i protagonisti più amati dal pubblico.. Aurora Giovinazzo, tra le attrici più interessanti della sua generazione, si racconta in un momento di piena maturità artistica, nei giorni dell'uscita al cinema della commedia "Prendiamoci una pausa", in cui recita al fianco di Claudia Gerini e Marco Giallini. Neri Marcorè, artista eclettico e amatissimo dal pubblico, porta il suo universo fatto di teatro, musica e narrazione, soffermandosi sul cinema con il suo recente debutto alla regia nel film "Zamora", tratto dal romanzo di Roberto Perrone.

