Fabrizio Corona a Torino per l' auto da 150 mila euro | Io che vivo nell' ambiente che conta le prendo qui

Fabrizio Corona è a Torino per l'acquisto di un'auto di alta gamma, una RSQ8 Full-Hybrid dal valore di circa 150 mila euro. In compagnia di Matteo di Soficars, l'imprenditore ha sottolineato come, nel suo ambiente, possa permettersi di acquistare veicoli di questa portata nella città piemontese. La visita testimonia l'interesse per il settore automotive di lusso e il ruolo di Torino come centro di riferimento per questo mercato.

A dirlo è Fabrizio Corona che in un video sui social è con Matteo, il proprietario di Soficars, in Via Podgora 13, a Grugliasco. "Chiamo il mio amico, chiedo che macchina voglio e lui mi fa avere tutto", dice Fabrizio Corona, che sorride in questo video mentre indica una delle auto del concessionario di automobili. L'ex re dei paparazzi attualmente sta vivendo un periodo di forte rilancio mediatico con "Falsissimo" su YouTube, dove tratta cronaca, gossip e attualità in modo decisamente provocatorio e con "Io sono Notizia", la serie Netflix che ripercorre la sua vita dagli anni '90 a oggi, analizzando il suo ruolo di "re dei paparazzi", le vicende giudiziarie e le sue relazioni private con Belen Rodriguez e Nina Moric. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

