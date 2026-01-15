Omicidio di Nada Cella la giustizia arriva dopo 29 anni | 24 anni ad Anna Lucia Cecere Tutto per un bottone
Dopo 29 anni si conclude il procedimento per l’omicidio di Nada Cella. La Corte d’Assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione, chiudendo uno dei casi irrisolti più noti della cronaca italiana. La vicenda, avvenuta nel 1996 a Chiavari, era rimasta senza colpevoli fino alla recente sentenza, che ha fatto luce su questa tragica vicenda.
Si chiude uno dei cold case più inquietanti della cronaca italiana. La Corte d’Assise di Genova ha condannato Anna Lucia Cecere a 24 anni di carcere per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 24 anni uccisa nel 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Una sentenza storica che arriva dopo quasi tre decenni di attesa. La procura aveva richiesto l’ergastolo, ma i giudici hanno eliminato l’aggravante della crudeltà mantenendo solo quella dei futili motivi. Secondo la ricostruzione, la Cecere avrebbe aggredito Nada con violenza, colpendola ripetutamente con un oggetto che non è mai stato ritrovato. 🔗 Leggi su Cultweb.it
