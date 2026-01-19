non possiamo escludere la morte prima del parto la testimonianza della ginecologa di parte al processo di chiara petrolini

Nel contesto del processo di Chiara Petrolini, la testimonianza della ginecologa di parte evidenzia come, nel caso del primo figlio, non sia possibile escludere un decesso fetale all’interno dell’utero. La testimonianza sottolinea l’incertezza riguardo alle cause della morte, evidenziando la complessità delle diagnosi e la difficoltà nel determinare con certezza le circostanze di un eventuale parto morto.

“Non possiamo escludere che il decesso del primo figlio sia stata una morte endouterina fetale, assolutamente non possiamo dire che questo bimbo ‘sicuramente non è nato morto'”. Il caso di Chiara Petrolini, la ragazza di Traversetolo accusata di aver ucciso e sepolto i cadaveri di due suoi figli neonati, ha visto oggi una nuova importante testimonianza davanti alla Corte d’Assise di Parma. La dottoressa Immacolata Blasi, ginecologa e consulente della difesa, ha dichiarato che non è possibile escludere la possibilità che la morte del primo figlio, partorito nel 2023, possa essere stata una morte endouterina fetale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

