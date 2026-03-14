La Strana Sfida | 500 posti esauriti per salvare Mariano

A Catanzaro, la comunità si organizza per un evento di solidarietà destinato a raccogliere fondi e supporto per Mariano, un bambino di Vena di Maida affetto da una malattia rara. L’iniziativa ha già registrato 500 prenotazioni e si svolgerà a breve, coinvolgendo numerosi cittadini desiderosi di aiutare il giovane. La partecipazione è esaurita, confermando l’interesse della popolazione verso questa causa.

La comunità di Catanzaro si prepara a sostenere Mariano, un bambino di Vena di Maida colpito da una patologia rara che ne ha causato un peso corporeo di circa 200 chili. L’evento La Strana Sfida si terrà il 25 marzo alle 20:30 al PalaPulerà di Giovino, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione Bambino Gesù del Cairo. Cinquecento posti sono già quasi esauriti, segnalando un interesse immediato e diffuso tra i cittadini. Il successo delle vendite dei biglietti, venduti a 10 euro presso lo US Catanzaro Store in Corso Mazzini e da Fotovideando in viale Crotone, indica una forte risposta sociale alla causa umanitaria. Tre società sportive cittadine hanno confermato la partecipazione degli atleti, pronti a scendere in campo per un format ibrido unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Strana Sfida: 500 posti esauriti per salvare Mariano Articoli correlati Leggi anche: Sos senzatetto. Posti esauriti nei ricoveri Posti esauriti al cimitero in due anniSenza un intervento comunale, tra due anni non ci saranno più posti per i defunti in città.