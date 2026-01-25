L'emergenza freddo di questo mese ha portato le temperature più basse degli ultimi anni, mettendo a rischio la vita dei senzatetto. Con i posti nei ricoveri già esauriti, molte persone senza dimora si trovano senza un riparo sicuro, evidenziando la necessità di nuove soluzioni e interventi per garantire assistenza e protezione durante questa difficile stagione.

Emergenza freddo. Le temperature rigide di questo mese, le più basse degli ultimi inverni, stanno mettendo a rischio i senza tetto, le persone che non hanno una casa o che non trovano posto nei dormitori cittadini. Il freddo attanaglia gran parte della giornata e non bastano coperte, cartoni e giacigli per sfidare le intemperie, soprattutto durante la notte. Per questo la rete bergamasca che si occupa di questo problema sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili. Ma i centri di accoglienza, come spiega don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana, "sono pieni, stracolmi: si sta facendo tutto il possibile per dare una risposta in questi giorni difficili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sos senzatetto. Posti esauriti nei ricoveri

Leggi anche: Posti esauriti al corso di autodifesa femminile

Medicina, tutti i posti esauriti: nessuna seconda occasione in AlbaniaPer l’anno accademico 2026, i posti disponibili nelle facoltà di Medicina e Chirurgia in Albania sono stati completamente assegnati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sos senzatetto. Posti esauriti nei ricoveri.

Sos senzatetto. Posti esauriti nei ricoveriEmergenza freddo. Le temperature rigide di questo mese, le più basse degli ultimi inverni, stanno mettendo a rischio ... ilgiorno.it

In città è già attiva una casa di accoglienza notturna che mette a disposizione 15 posti letto, ma per via delle condizioni meteo si è deciso di individuare un ulteriore spazio da destinare ai senzatetto facebook

L'immobiliarista: «Dono la mia colonia ai senzatetto. 100 posti letto per affrontare il freddo» x.com