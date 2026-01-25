Sos senzatetto Posti esauriti nei ricoveri

L'emergenza freddo di questo mese ha portato le temperature più basse degli ultimi anni, mettendo a rischio la vita dei senzatetto. Con i posti nei ricoveri già esauriti, molte persone senza dimora si trovano senza un riparo sicuro, evidenziando la necessità di nuove soluzioni e interventi per garantire assistenza e protezione durante questa difficile stagione.

Emergenza freddo. Le temperature rigide di questo mese, le più basse degli ultimi inverni, stanno mettendo a rischio i senza tetto, le persone che non hanno una casa o che non trovano posto nei dormitori cittadini. Il freddo attanaglia gran parte della giornata e non bastano coperte, cartoni e giacigli per sfidare le intemperie, soprattutto durante la notte. Per questo la rete bergamasca che si occupa di questo problema sta mettendo in campo tutte le risorse disponibili. Ma i centri di accoglienza, come spiega don Roberto Trussardi, direttore della Caritas diocesana, "sono pieni, stracolmi: si sta facendo tutto il possibile per dare una risposta in questi giorni difficili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

